Президент США Джо Байден раскритиковал Россию и Китай за то, что лидеры двух стран не приехали на Климатический саммит в Глазго. Накануне было показано видеообращение Владимира путина к участникам саммита.

В Москве не могут согласиться с высказываниями американского президента по поводу того, что российский лидер ничего не делает для решения климатических вопросов – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом Песков отметил, что в целом Москва и Вашингтон понимают целесообразность общения двух лидеров.