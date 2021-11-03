В Польше после принятого в прошлом году закона о запрете абортов погибла 30-летняя женщина, сообщают зарубежные издания. Польша, признавшая незаконными даже аборты по причине дефекта плодá, впервые столкнулась со смертью беременной, чей нерожденный ребенок, как было констатировано медиками, имел ранее обнаруженные дефекты, сообщает частный национальный телеканал TVN24, ссылаясь на адвоката погибшей. — Согласно главе юридической конторы Йоланты Будзовской, врачи заняли выжидательную позицию, планируя хирургическое вмешательство только после гибели плодá, основывая свои действия на существующих нормах, ограничивающих возможность проведения аборта. Причиной смерти женщины стал септический шок. Ее семья, муж и малолетняя дочь, обратились к правоохранителям по поводу возможной врачебной ошибки. По словам адвоката, принятое в октябре прошлого года решение Конституционного суда Польши о запрете на прерывание беременности в подобных случаях, повлияло на поведение врачей: оказываясь перед такой дилеммой, медики чаще переживают по поводу возможной уголовной ответственности, нежели о безопасности пациента. В данном конкретном случае они могли предусмотреть ухудшение состояния здоровья женщины и сделать аборт, но не решились. Согласно постановлению, прерывание беременности теперь является легальным только в случае изнасилования и инцеста, а также когда жизнь и здоровье матери находятся под угрозой.

Сообщение о смерти молодой женщины привело к уличным протестам в ее родном городе на юге страны и в ряде других более крупных польских городах, в том числе в Варшаве, где манифестанты с плакатами, такими как «Женский ад» и “ Аборт означает жизнь”, собрались перед резиденцией Конституционного суда. В интервью телеканалу ABC News глава Международной федерации планирования семьи, комментируя случившееся, подчеркнула , что «слишком репрессивные законы, предполагающие санкции в отношении врачей, как правило, интерпретируются ими еще более жестко и буквально, с целью избежать личного риска и ответственности». Reuters отмечает, что протесты в Польше принимают больший размах и грозят перерасти в противостояние между либералами и католическими консерваторами, ставшими инициаторами принятия закона о запрете абортов.

Глава правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил оппозицию в поддержке массовых протестов в условиях пандемии, заявив, что «на руках (ее лидеров) кровь» тех, кто погибнет от новых заражений коронавирусом. (материал подготовил Ринат Валиулин)