«Новая газета» и «Трансперенси Интернешнл» призвали российские власти проверить лиц, фигурирующих «Досье Пандоры»

«Новая газета» и организация «Трансперенси Интернешнл» призвали российские власти проверить лиц, фигурирующих в так называемом «Досье Пандоры». Речь идет о расследовании, в котором говорится о наличии офшорных компаний у целого ряда политиков.

В обращении, которое «Трансперенси Интернешнл» и «Новая газета» направили в Администрацию президента, говорится о претензиях в отношении депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Например, речь идет о члене нижней палаты парламента Алексее Чепе. Его заподозрили в фактическом владении через своих детей офшорной компанией на Британских Виргинских островах, обеспечивающей функционирование недвижимости в Лондоне. Сенатору Олегу Ткачу приписывается офшор на Каймановых островах: расследователи утверждали, что его бенефициаром является жена политика.

При этом по действующему закону целому ряду чиновников, а также их супругам и несовершеннолетним детям запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами – даже косвенно, отмечают авторы обращения. Кроме того, они призвали начать проверку в отношении депутатов Думы Григория Аникеева, Владислава Резника и Андрея Скоча, а также аудитора Счетной палаты, экс-сенатора Сергея Мамедова. Гендиректор «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов в интервью «Эху» выразил надежду, что российские власти проведут расследование по примеру многих зарубежных стран. Российские власти считают организацию «Трансперенси Интернешнл – Россия» иностранным агентом. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил получение обращения с призывом расследовать данные «Досье Пандоры», и сообщил, что оно «рассматривается».

Публикации под названием «Досье Пандоры» появились после одной из крупнейших утечек материалов об офшорных компаниях. В расследовании, помимо политиков, также оказались имена гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.