Центральный аппарат СК решил заняться расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием Валерия Рашкина

Центральный аппарат Следственного комитета решил заняться расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием депутата от КПРФ Валерия Рашкина, — об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что следователи продолжают допрашивать свидетелей. Рашкину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
2021-11-03T18:19:19+03:00
2021-11-03T18:19:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:19, 03 ноября 2021
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