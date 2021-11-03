Центральный аппарат СК решил заняться расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием Валерия Рашкина

Центральный аппарат Следственного комитета решил заняться расследованием уголовного дела о незаконной охоте с участием депутата от КПРФ Валерия Рашкина, — об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что следователи продолжают допрашивать свидетелей. Рашкину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.