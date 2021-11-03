В Совете муфтиев России считают, что в Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман. Замглавы Совета Рушан Аббясов уверен, что строительство новых молельных домов может улучшить ситуацию с мигрантами.

Российские власти действительно должны строить мечети с учетом большого количества мусульман в стране, — сказал в эфире «Эха» политолог Алексей Малашенко. Он добавил, что в современных условиях миграция, в том числе и мусульман, все равно будет продолжаться.

«Новая газета» сегодня напоминает об инициативе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина заставить всех приезжих, особенно из стран ближнего зарубежья, делать геномную регистрацию при въезде. Издание публикует интервью с антропологом Сергеем Абашиным.