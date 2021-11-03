Московские власти сообщают, что воздух в городе не загрязнен выше нормы

Пробы воздуха были отобраны во всех административных округах Москвы, сообщает Роспотребнадзор. Ранее после появления тумана москвичи начали жаловаться на дым и запах гари, а агентство РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало об увеличении в воздухе уровня загрязняющих веществ почти в 2 раза. В то же время начальник информационно-аналитического отдела Мосэкомониторинга Алексей Попиков это отрицает.

По словам Попикова, ближайшей ночью в Москве ожидаются осадки, которые будут способствовать очищению воздуха.

Вчера туман также изменил планы летевших в столицу пассажиров авиарейсов. Несколько десятков самолетов перенаправили в Нижний Новгород, где вылета ожидали более пяти тысяч человек. Некоторые из них жаловались на то, что просидели в лайнерах 8 часов без еды и воды, сообщает агентство «Интерфакс». Последние вынужденно оказавшиеся в нижегородском аэропорту пассажиры отправились в столицу только сегодня в 12 часов по Москве. К штатной работе вернулись и московские аэропорты.

Из-за метеоусловий в Москве были задержаны или отменены сотни рейсов по всей стране. Тем временем туман в столице полностью не рассеялся до сих пор.