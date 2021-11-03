Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском

В МЧС сообщили, что самолет, выполнявший грузовой рейс из Якутска в Иркутск, упал в 7 километрах от аэродрома рядом с селом Пивовариха. Он заходил на посадку и на втором круге пропал с радаров. По уточненным данным, на борту находились граждане Белоруссии, России и Украины. Источники агентства «Интерфакс» отмечают, что пятеро из них были членами экипажа, а еще двое – пассажирами. На месте крушения работали около 100 спасателей и 60 единиц спецтехники. Они обнаружили тела 7 погибших.

Причинами произошедшего называют возможные технические неполадки воздушного судна, перегруз, ошибку пилотов, которые приняли решение об уходе на второй круг при посадке слишком поздно, а также резкое ухудшение погоды. Агентство ТАСС уточняет, что самолет эксплуатировался более 50 лет. Официальных версий авиакатастрофы пока нет. На месте крушения обнаружен один из двух черных ящиков. Проводится расследование в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Перевозчик сообщил, что начал свою проверку после случившегося.