Увеличивается число российских регионов, которые продлевают режим нерабочих дней

Сегодня об этом объявили власти Курской, Челябинской, Томской и Брянской областей. Что касается Москвы, то здесь обстановка стабилизировалась, — утверждает мэр Сергей Собянин. Режим нерабочих дней решили не продлевать и в Подмосковье. Напомним, столичный регион остается лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом. В целом в России за сутки ковид подтвержден более чем у 40 тысяч человек. Скончались 1189 пациентов. Это новый максимум с начала пандемии.

Тем временем в российских регионах нарастает недовольство введением системы цифровых кодов в общественных местах. Власти ещё ряда областей обсуждают введение QR-кодов в местах, где собирается много людей. Стихийные протесты, обращения в прокуратуру и даже президенту страны. Так люди отвечают на намерение властей обязать всех проходить по так называемым «qr-кодам» в общественные места. Пожалуй, самый яркий случай недовольства цифровыми пропусками в последние дни произошёл в татарском городе Нижнекамск. В одном из торговых центров внезапно появилась несколько активистов. Они, судя по видео в соцсетях, начали пропускать посетителей внутрь без необходимых кодов, называя их введение незаконным. Активисты также выступали против прививок, одна из жительниц Нижнекамска озвучивала статьи уголовного кодекса, которые, по их мнению власти республики нарушают. Противники вакцинации и цифровых пропусков также ходили по другим торговым центрам города и окрестностей и кричали о незаконности ограничений, пишет интернет-издание «Казанский репортёр». По его данным, полиция начала проверку. Активисток, которые призывали людей входить в магазины с нарушением требований, ищут, чтобы привлечь к ответственности. Тем временем, власти Нижегородской области решили не отменять QR-коды для посещения торговых центров и других общественных мест. В правительстве региона оправдываются сложной эпидемиологической ситуацией и рекомендациями санитарных врачей. Вход в магазины по цифровым пропускам позволяет снизить риск для здоровья людей, приводит слова чиновников газета «Коммерсантъ». Вчера владельцы 28 крупных торговых центров в регионе призвали губернатора Нижегородской области Глеба Никитина отменить цифровые пропуска для посетителей со следующей недели. Авторы открытого письма отметили, что посещаемость комплексов в период нерабочих дней упала на 80%. В Хабаровске подготовили коллективное обращение в прокуратуру с призывом отменить QR-коды, зампред краевого правительства Евгений Никонов отреагировал на это резко. Власти ещё ряда областей обсуждают введение qr-кодов в местах, где собирается много людей.

Юрист из Екатеринбурга Иван Волков подал иск к губернатору Свердловской области об отмене QR-кодов для граждан. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам юрист, введение такой меры противоречит российским законам. «Мы считаем, что указ губернатора по структуре — нижестоящий подзаконный акт, который не может противоречить не только конституции РФ, но и вообще федеральному законодательству России. Указ губернатора не может ограничивать нас в реализации наших гражданских прав на проход в те или иные помещения, пользования услугами государственных, муниципальных органов власти, покупку товаров в ТЦ и т.д. Данный указ грубо нарушает статьи 17,18,19 Конституции РФ, нарушается статьи 14.8 КоАП РФ. Заложниками этих указов по всей стране становятся не только простые граждане, но и предприниматели». – сказал юрист. Волков считает, что губернатор Свердловской области и другие губернаторы России грубо нарушают федеральное законодательство, обязывая людей носить с собой паспорта и предъявлять их охранникам, которые не всегда являются гражданами России, нарушая тем самым медицинскую тайну и закон федеральный о защите персональных данных. «Эта ситуация полного правового коллапса. Если QR-коды введены для того, чтобы понуждать людей вакцинироваться, то тем более это незаконно», — подчеркнул он. По мнению Волкова, убеждать людей вакцинироваться следует другими способами, например, достаточным финансированием системы здравоохранения. Юрист добавил, что к иску постепенно начали присоединяться жители региона, и он уже носит коллективный характер.