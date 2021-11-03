Екатеринбургский юрист Иван Волков подал иск к губернатору об отмене QR-кодов

Юрист из Екатеринбурга Иван Волков подал иск к губернатору Свердловской области об отмене QR-кодов для граждан. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сам юрист, введение такой меры противоречит российским законам. «Мы считаем, что указ губернатора по структуре — нижестоящий подзаконный акт, который не может противоречить не только конституции РФ, но и вообще федеральному законодательству России. Указ губернатора не может ограничивать нас в реализации наших гражданских прав на проход в те или иные помещения, пользования услугами государственных, муниципальных органов власти, покупку товаров в ТЦ и т.д. Данный указ грубо нарушает статьи 17,18,19 Конституции РФ, нарушается статьи 14.8 КоАП РФ. Заложниками этих указов по всей стране становятся не только простые граждане, но и предприниматели». – сказал юрист.

Волков считает, что губернатор Свердловской области и другие губернаторы России грубо нарушают федеральное законодательство, обязывая людей носить с собой паспорта и предъявлять их охранникам, которые не всегда являются гражданами России, нарушая тем самым медицинскую тайну и закон федеральный о защите персональных данных.

«Эта ситуация полного правового коллапса. Если QR-коды введены для того, чтобы понуждать людей вакцинироваться, то тем более это незаконно», — подчеркнул он. По мнению Волкова, убеждать людей вакцинироваться следует другими способами, например, достаточным финансированием системы здравоохранения. Юрист добавил, что к иску постепенно начали присоединяться жители региона, и он уже носит коллективный характер.