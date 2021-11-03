Хабаровского священника Андрея Винарского в шестой раз арестовали за участие в протестах

Суд признал его виновным по административной статье о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Протоиерей проведёт в спецприёмнике 10 суток за одиночный пикет в начале июля в поддержку Алексея Ворсина — местного сторонника оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает «Радио Свобода*», которое в России признано СМИ-иноагентом.

Винарский — активный участник протестов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его неоднократно задерживали. Ранее, после очередных арестов, он был лишён настоятельства в двух приходах, а затем запрещен в служении.

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