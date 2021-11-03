Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 1 января 2024 года. Это следует из постановления главного санитарного врача России Анны Поповой. Согласно документу, до этого срока будут действовать санитарно-эпидемиологические правила в отношении работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи.
2021-11-03T17:34:38+03:00
2021-11-03T17:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 03 ноября 2021
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