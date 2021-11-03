Вузы столичного региона проведут эксперимент по введению цифровых кодов для посещения занятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета ректоров вузов Москвы и Подмосковья Николая Кудрявцева. По его словам, учебные заведения договорились избегать жестких мер, но постепенно увеличивать число вакцинированных студентов.

О введении QR-кодов уже сообщили в Московском городском педагогическом университете и в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

Некоторые крупные вузы Москвы решили продлить дистанционное обучение ― Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Московский авиационный институт, Высшая школа экономики. Творческие вузы, как передает «Интерфакс», надеются вернуться к очному обучению.