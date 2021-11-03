Все находившиеся на борту потерпевшего крушение в Иркутской области самолета погибли. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. По его словам, предварительно, погибли от пяти до семи человек. Информация уточняется.

Грузовой Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», потерпел разбился сегодня днем в 7 км от Иркутска при заходе на посадку. Как сообщили в МЧС, при падении самолет загорелся. По предварительным данным, на борту находились семь человек – граждане России, Белоруссии и Украины. В международном аэропорте Иркутска сказали ТАСС, что во время аварии шел сильный мокрый снег, который ограничивает видимость.