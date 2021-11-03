На борту разбившегося под Иркутском самолета находились несколько граждан Белоруссии

Это подтвердили агентству «Интерфакс-Запад» в МИД Республики. Там отметили, что консульская служба и отделение посольства Белоруссии в Красноярске работают в контакте с МЧС России и местными властями по выяснению всех обстоятельств случившегося. МИД Украины проверяет, были ли на борту разбившегося самолета. Губернатор региона сообщил, что погибли все находившиеся на борту.

Ранее агентство БелТА со ссылкой на представителей авиакомпании «Гродно» сообщило, что в состав экипажа разбившегося Ан-12 предположительно входили семь человек, в том числе граждане Белоруссии, России и Украины.

Грузовой Ан-12 авиакомпании «Гродно», занимавшийся перевозкой продуктов, пропал с радаров в 14:45 мск. Позднее его нашли в 7 км от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. К настоящему моменту официально сообщалось об обнаружении четырех тел погибших. По данным информированного источника, погибли все находившиеся на борту.

СК возбудил уголовное дело. Транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности полетов в связи с крушением самолета.