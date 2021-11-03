Российские ученые опубликовали в одном из ведущих медицинских журналов The Lancet статью о вакцине «Спутник Лайт»

Спонсором клинических исследований первой и второй фаз, проведенных российским институтом Гамалеи, выступил Российский фонд прямых инвестиций. Препарат тестировался на 110 добровольцах в возрасте от 18 до 59 лет. Результаты испытаний подтвердили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» формирует сильный иммунитет как у тех, кто никогда не сталкивался с коронавирусом, так и у переболевших. Как отмечают ученые, серьезные побочные эффекты у привившихся в ходе исследований не возникали.

Как ранее сообщали в институте Гамалеи, эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма в течение трех месяцев после иммунизации достигает 70%. При этом показатель повышается до 83%, если использовать препарат для ревакцинации.

«Спутнику Лайт» предстоит пройти и третью фазу клинических исследований для оценки реальный защиты от коронавируса. Тем временем вакцина уже массово используется в России. В нескольких регионах страны уже образовался дефицит препарата.