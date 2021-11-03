Власти Москвы и Подмосковья не намерены продлевать нерабочие дни

Мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе стабилизировалась. Это, по его словам, касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Аналогичное заявление сделал и глава Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех жителей, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких, отметив, что это дает возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах.

Президент РФ Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Регионам дано право в зависимости от эпидемической ситуации начать этот режим раньше или продлить его. Несколько регионов уже заявили о намерении его продлить. Так, власти Курской области, где нерабочие дни были введены с 25 октября, будут действовать до 12 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. О продлении нерабочих дней также сообщили власти Новгородской, Томской и Челябинской областей.