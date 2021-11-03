В Петербурге задержали трех человек, когда они пытались надеть варежки на статуи коней на Аничковом мосту. Как сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, пока двое мужчин утепляли скульптуры авторства Петра Клодта, третий снимал процесс. Приехавшие сотрудники полиции отвезли их в отдел для дачи объяснений.

Ранее эти же мужчины успели нарядить статуи Диоскуров перед Конногвардейским манежем. В музее сказали, что отношения к новому облику скульптур не имеют. По словам сотрудников, они решили отнестись к переодеванию статуй как к шутке, если в акции нет ничего оскорбительного.