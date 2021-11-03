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16:37, 03 ноября 2021

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток порноактрису Риту Фокс за фотографию с голыми ягодицами на фоне Кремля

Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток порноактрису Риту Фокс (настоящее имя Ксения Дамова) за фотографию с голыми ягодицами на фоне Кремля. Суд признал ее виновной в мелком хулиганстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Сама Ксения Дамова (это настоящее имя эскорт-модели) сообщила о своем аресте накануне вечером.

Снимок, ставший причиной ареста, был опубликован несколько дней назад после возбуждения уголовного дела против жительницы Петербурга Ирина Волк из-за откровенного фото на фоне Исаакиевского собора. Ее обвинили в оскорблении чувств верующих.

В конце октября суд Москвы приговорил блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову к 10 месяцам колонии по аналогичному обвинению за фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного.


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