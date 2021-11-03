Фигурант «Ростовского дела» Ян Сидоров вышел на свободу из исправительной колонии №10 строгого режима в городе Димитровграде Ульяновской области. Он отбывал там четырехлетний срок по обвинению в приготовлении к организации массовых беспорядков и участии в них. Ян Сидоров в эфире телеканала «Дождь*», который признан в России СМИ-иноагентом, поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение. Сидоров сказал, что теперь хотел бы заняться правозащитной деятельностью.

Яна Сидорова в 2017-м осудили из-за пикета перед зданием областного правительства в поддержку местных погорельцев.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.