Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Иркутской области

Грузовой Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», потерпел крушение в семи километрах от Иркутска при заходе на посадку. Как сообщили в пресс-службе МЧС, самолет при падении загорелся. По предварительным данным, на борту самолета, который перевозил продукты на Чукотку, находились 7 человек. По данным источника ТАСС в экстренных службах, выживших на месте крушения не обнаружено.

По данным СК, на борту находились, предположительно, шесть членов экипажа. В настоящее время силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России проводятся поисково-спасательные мероприятия, открытое горение на месте крушения самолета ликвидировано.