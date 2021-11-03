Тела пяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 в Иркутской области

По уточненным данным, на борту упавшего Ан-12 находилось 7 человек. Останки пяти погибших обнаружены на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области, сообщилРИА «Новости» представитель экстренных служб. «На месте падения воздушного судна найдены тела четырех погибших и фрагменты тела еще одного человека», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что на земле при падении самолета Ан-12 жертв и разрушений нет. К работам на месте катастрофы привлечены более 110 человек и около 60 единиц техники.

Самолет принадлежал белорусской авиакомпании «Гродно». Руководство авиакомпании «Гродно» в свою очередь сообщило ТАСС, что разбирается с информацией по поводу потерпевшего самолета Ан-12.

Ошибка пилотирования рассматривается в качестве основной версии крушения Ан-12 под Иркутском, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Экипаж сообщил диспетчерам о невозможности совершить посадку с первой попытки и уходе на второй круг из-за, предположительно, позднего решения о посадке», — сказал источник. Однако, по предварительным данным, из-за ошибки пилотирования уйти на второй круг не удалось.