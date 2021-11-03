Директор СВР России Сергей Нарышкин провел переговоры в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел переговоры в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, — сообщает пресс-служба СВР. Отмечается, что встреча прошла по инициативе американской стороны. Ранее с главой ЦРУ встретился и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Подробностей переговоров не приводится.

Москва и Вашингтон достигли понимания целесообразности общения президентов России и США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, в Москве не могут согласиться с высказываниями Джо Байдена относительно того, что Владимир Путин ничего не делает для решения климатических вопросов. Отметим, что Джо Байден на климатическом саммите заявил, что Россия и Китай совершили ошибку, так как не внесли достаточный вклад в конференцию.