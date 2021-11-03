Вузы в Москве и Подмосковье решили провести эксперимент по введению системы QR-кодов

Совет ректоров высших учреждений Москвы и Подмосковья рассматривает идею введения графических кодов о вакцинации при посещении вузов. Систему планируют вводить постепенно, а затем смотреть, как она работает, требует ли корректировок. Жестких мер предложено избегать, рассказал агентству ТАСС председатель совета ректоров Николай Кудрявцев. Когда собираются провести эксперимент, он не уточнил. Пока о допуске на занятия по графическому коду сообщил Московский городской педагогический университет. Отмечается, что исключение сделают для тех, у кого есть медицинский отвод. В остальных случаях студенты будут учиться удаленно. В Московском государственном университете им. Баумана графический код нужен для посещения научных, спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Между тем многие столичные вузы решили продлить дистанционное обучение даже после окончания нерабочих дней. При этом подведомственные Министерству культуры учреждения пока надеются, что смогут вернуться к очным занятиям. В руководстве вузов агентству «Интерфакс» сообщили, что пока не получали никаких распоряжений об удаленном формате работы, однако не исключают, что также могут ввести порядок доступа студентов на занятия по графическим кодам.

В то же время в регионах растет недовольство системой QR-кодов как среди населения, так и среди предпринимателей.