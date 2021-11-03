Всё больше регионов России продлевают нерабочие дни

В Москве и Московской области к подобному решили не прибегать.

Первой о продлении противоэпидемических «каникул» на неделю еще вчера сообщила Новгородская область. Уже сегодня следом за ней такие же меры объявили Томская, Челябинская и Курская области. Нерабочей всю первую половину ноября могут сделать власти Коми, Амурской и Ульяновской областей. Тем временем в Псковской области продлевать нерабочую неделю не решились, но расширили систему QR-кодов, которая будет действовать до конца года.

Между тем, несмотря на то что на Москву и область приходятся самый высокие показатели заболеваемости по стране, местные власти продлевать нерабочие дни отказались. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве стабилизировалась. Он сказал, что это касается как новых случаев заражения в целом, так и количества госпитализаций.

Нерабочая неделя во всех регионах России завершится уже 7 ноября. При этом в последние дни в стране ситуация с коронавирусом не улучшается: продолжают регистрироваться все новые максимумы заболеваемости и смертности.