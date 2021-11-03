Под Иркутском с радаров пропал самолет Ан-12

В МЧС уже подтвердили, что грузовой борт, на котором находились 7 человек, летел из Якутска в Иркутск и незадолго до посадки исчез с радаров и не вышел на связь. Спасателям уже удалось обнаружить место крушения -– это район села Пивовариха, в 7 километрах от аэродрома. По данным агентства ТАСС, ЧП произошло во время захода на второй круг при посадке, а причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность судна, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами.

В свою очередь агентство РИА «Новости» добавляет, что причиной могло стать и резкое ухудшение погоды. Белорусские власти уже подтвердили, что судно принадлежало белорусской авиакомпании «Гродно». Сейчас к месту крушения уже выехали пожарно-спасательные подразделения. В МЧС добавили, что воздушное судно загорелось, его уже начали тушить, пламенем охвачен участок не менее 300 квадратных метров. Источники «Интерфакса» уверяют, что двое членов экипажа погибли. Еще пятерым удалось выжить, сейчас им на месте оказывается медицинская помощь.

На месте крушения задействованы не менее 50 спасателей и порядка 20 единиц техники, сообщили в МЧС. В скором времени туда прибудут дополнительные силы.