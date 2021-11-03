Пять человек выжили при крушении Ан-12 под Иркутском, — источник Интерфакса

Пять человек остались живы при катастрофе Ан-12 под Иркутском, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «По предварительным данным, живы пятеро человек, им оказывают помощь медики», — сказал собеседник агентства, отметив, что еще два человека, пилоты, погибли. Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что грузовой Ан-12 пропал с радаров в 7 км от Иркутска, на его борту семь, по уточненным данным, человек. По данным информированного источника, погибли два человека.