ГИБДД анонсировало рейды по выявлению нетрезвых водителей. Они будут проводиться в период ноябрьских праздников и оставшихся нерабочих дней. По данным ведомства с начала года было проведено около 40 тысяч таких проверок.

Количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось с начала года почти на 20%.