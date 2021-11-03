За неделю число жертв коронавируса в мире выросло на 8%, утверждает ВОЗ

За неделю число жертв коронавируса в мире выросло на 8%, — утверждает Всемирная организация здравоохранения. Увеличилось на 3% и число инфицированных за это время. Почти 60% новых случаев приходится на Европу. Речь идет исключительно о дельта-штамме.
2021-11-03T15:32:55+03:00
2021-11-03T15:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 03 ноября 2021
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