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15:31, 03 ноября 2021

Власти Курской, Челябинской и томской областей продлили режим нерабочих дней после 7-го ноября

Власти Курской, Челябинской и томской областей продлили режим нерабочих дней после 7-го ноября. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в этих регионах.
Что касается Москвы, то здесь обстановка стабилизировалась, — сообщил мэр Сергей Собянин. Режим нерабочих дней не будет продлен и в Подмосковье.
Отметим, что накануне в столице было выявлено почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем накануне.


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