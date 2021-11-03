Власти Курской, Челябинской и томской областей продлили режим нерабочих дней после 7-го ноября. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в этих регионах.

Что касается Москвы, то здесь обстановка стабилизировалась, — сообщил мэр Сергей Собянин. Режим нерабочих дней не будет продлен и в Подмосковье.

Отметим, что накануне в столице было выявлено почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем накануне.