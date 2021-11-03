В Польше впервые после введения запрета на аборты умерла женщина с патологией беременности

30-летняя женщина поступила в больницу на 22-й неделе беременности. Во время госпитализации врачи подтвердили патологию плода, но аборт делать не стали из-за вступившего ранее в силу законодательного запрета, несмотря даже на угрозу жизни матери. Ребенок умер в утробе, и у женщины был шок. Ее организм начал реагировать на плод как на инфекцию. Она скончалась меньше чем за сутки. Как уточняет западная пресса, это случилось еще в сентябре, но о произошедшем стало известно только сейчас. В разных городах Польши активисты выходили на улицы, чтобы почтить память погибшей женщины. Год назад Конституционный суд страны отменил норму о том, что прерывать беременность можно, если у плода есть врожденные патологии. Сейчас в стране делают аборт только в двух случаях – после изнасилования или при наличии угрозы для жизни матери.

Такая трактовка закона спровоцировала массовые протесты в Польше. На улицы выходили около 150 тысяч человек с требованием его смягчить.