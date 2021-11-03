Девушку-блогера, которая опубликовала фотографию оголенных ягодиц на фоне Кремля, арестовали на 14 суток

Ее обвинили в мелком хулиганстве.

О полицейской проверке в отношении девушки телеграм-каналы рассказали почти сразу после публикации фото, но задержали ее накануне, за несколько часов до суда. В соцсетях она сообщила о нехватке мест в камере спецприемника. Из-за этого перед заседанием пришлось спать, «чуть ли не стоя», без еды и воды.

Свидетелем обвинения, по словам Instagram-модели Ксении Дамовой, выступил неизвестный мужчина. По его словам, она была без нижнего белья. При этом на фото видно, что девушка не оголена полностью.

Тем временем дело Дамовой — не единственный случай преследования силовиками за публикацию откровенных фотографий в интернете. Несколько дней назад суд в Москве приговорил двух блогеров к 10 месяцам колонии по уголовной статье об оскорблении чувств верующих.

Ранее возбудили Уголовное дело в отношении жительницы Санкт-Петербурга за публикацию фотографий в нижнем белье возле Исаакиевского собора.