В Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, — зам.главы Совета муфтиев России

В Москве не хватает мечетей даже для местных мусульман, не говоря уже о мигрантах, — сказал в интервью агентству РИА Новости зам.главы Совета муфтиев России Рушан Аббясов. По его словам, строительство новых молельных домов может улучшить ситуацию в столичном регионе.

Зам.пред думского Комитета по развитию гражданского общества и вопросам религиозных объединений, коммунист Сергей Обухов отметил в интервью Эху, что мест в мечетях действительно не хватает.

По словам депутата, сроки строительства зависят от договоренностей мусульманских властей с московским правительством..

Ранее зам.мэра Москвы Андрей Бочкарев призывал разработать план, который позволил бы обойтись без иностранной рабочей силы в строительном секторе.

