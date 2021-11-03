Москва не продлит режим нерабочих дней, который действует до конца недели включительно

Меры ранее ввели из-за ухудшения в столице ситуации с коронавирусом.

Город со следующей недели вернётся к обычной жизни, но с рядом ограничений, сообщил Сергей Собянин. Треть сотрудников столичных компаний должна работать удалённо, пожилым москвичам следует оставаться дома или на дачных участках, если они находятся там. Специальные цифровые коды для прохода в музеи или театры продолжат действовать. Ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве, как считает Собянин, стабилизировалась. По его словам, это касается и случаев, когда опасную инфекцию удалось выявить на ранней стадии и госпитализации людей с тяжёлой формой ковида. Градоначальник ещё раз призвал москвичей активнее вакцинироваться. Напомню, режим нерабочих дней в городе действует с прошлого четверга, столица его ввела раньше всех наряду с несколькими регионами. За сутки в столице выявили почти 7 тысяч новых случаев заражения ковидом, это судя по данным оперативного штаба на тысячу с лишним больше чем накануне. Смертность в Москве уже неделю превышает показатель в 90 человек. За минувший день умерли 95 заражённых.

Между тем уже четыре российских региона объявили о продлении нерабочих дней с 8-го ноября. Это Новгородская, Курская, Томская и Челябинская области.