Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым, — заявил Дмитрий Песков

Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывания представителей Министерства обороны Украины по поводу того, что Россия поддерживает напряженность в регионе.

Представитель оборонного ведомства Украины Михаил Матюхин утверждает, что вблизи границы находятся почти 90 тысяч российских военнослужащих.

Накануне американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает технику к границе.