Жителям Петербурга, которые сделали прививку за рубежом, придется полгода не ходить в театры, музеи и рестораны

Жителям Санкт-Петербурга, которые сделали за рубежом прививку от коронавируса, придется полгода не ходить в театры, музеи и рестораны.

Один из зрителей телеканала Санкт-Петербург спросил в прямом эфире главу комздрава Дмитрия Лисовца о том, почему ему никуда теперь не попасть, хотя прививка есть, просто заграничная — Модерна. Чиновник ответил, что ни один зарубежный препарат не зарегистрирован в России, а значит его использование для российских властей не является доказательством вакцинации от коронавируса. В связи с этим Лисовец посоветовал полгода подождать а потом привиться российской вакциной, так по мнению чиновника безопаснее. Ну а на протяжении полугода придется отказаться от кафе театров и музеев, сказал глава комитета по здравоохранению. Интересно что пока городские власти объявили что режим КуАР кодов будет действовать до нового года, но судя по заявлениям чиновников он будет продлен.

В течение этой недели в Санкт-Петербурге заведения общепита работают только на вынос и доставку