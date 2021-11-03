Кандидат от республиканцев одержал победу на выборах губернатора американского штата Вирджиния

Это голосование некоторые эксперты уже окрестили референдумом о доверии президенту Джо Байдену. Год назад большинство избирателей штата поддержали на выборах президента нынешнего главу Белого дома. От исхода голосования по кандидатуре губернатора могут зависеть итоги промежуточных выборов в Палату Представителей и Сенат американского Конгресса в следующем году. Победитель, республиканец Гленн Янгкин поблагодарил тех, кто его поддержал.

Соперник Янгкина, демократ Терри МакОлифф лидировал на протяжении всей предвыборной гонки. Однако растерял преимущество в последние дни.