В зарубежных СМИ появились сообщения о нарушениях, допущенных во время испытаний вакцины Pfeizer-Biontech

В зарубежных СМИ появились сообщения о серьезных нарушениях и фальсификациях данных, допущенных в Соединенных штатах во время испытаний вакцины Pfeizer-Biontech. С подробностями — Ринат Валиулин.

Как сообщает издание Би-Эм-Джей, исследовательская группа Ventavia Researh, которая была одной из участниц тестирования вакцины в конце 2020 года, на третьей стадии испытаний в штате Техас, допустила ряд фальсификаций, нанимала на работу неквалифицированных сотрудников и медленно отслеживала побочные эффекты: об этих грубейших нарушениях сообщила в своей жалобе в Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов — FDA — сотрудница компании, которая вскоре после этого была уволена с работы, — пишет американский журнал. — Несмотря на недавние ободряющее заявления главы Pfeizer-Biontech, результат может получиться обратным и сказаться на здоровье прививаемых пациентов, отмечается в публикации. Бывший член персонала компании, проводящей тестирование препарата, сказал автору статьи, что Ventavia сейчас с опасением ждет аудита со стороны FDA, однако, по его словам, практика показывает, что этот регулирующий орган обычно инспектирует не более одного процента лабораторий, тестирующих вакцины от коронавируса, а общее число таких проверок в прошлом году было непозволительно низким.

Издание Би-Эм-Джей заключает, что разоблачения недобросовестных действий компании, тестирующей качество вакцины Pfeizer в США, «вызывают вопросы о целостности данных и надзоре со стороны регулирующих органов».