В российских регионах зреет недовольство системой цифровых кодов для посещения общественных мест

В Татарстане две местные жительницы в очередной раз устроили беспорядки в одном из торговых центров Нижнекамска. Они выступают противницами прививок, поэтому перекрыли вход в магазин, оттеснили охранника и, выкрикивая, что они здесь власть, стали пропускать людей, у которых не было цифрового кода. Ранее, как пишут пользователи социальных сетей, они устраивали такие же перфомансы в Набережных Челнах и Муслюмово.

В Хабаровском крае в местную прокуратуру отправились сразу несколько коллективных заявлений с требованием отменить цифровые коды в регионе. Вместе с тем заместитель правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов это обращение раскритиковал, отметив что такие люди никогда не оказывались в «красной зоне» и просто хотят выделиться.

Аналогичная ситуация и в Нижнем Новгороде, где руководители почти 30 торговых центров обратились с письмом к правительству региона с просьбой отменить так называемые QR-коды. По словам предпринимателей, эта система приводит к серьезным убыткам Торговых центров и вызывает недовольство немногочисленных посетителей. Однако губернатор отказался прислушаться к просьбе.

В Омске представители бизнеса также просят отменить коды. А в это время предприимчивые жители, у которых уже есть сертификат о прививке предлагают на сайтах услуг сходить в магазин за символическую плату или за более крупную сумму отвести ребенка в кино или театр.

Система цифровых кодов, которые подтверждают наличие прививки или недавно перенесенного заболевания у граждан, недавно была введена в России. Таким образом власти пытаются зять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.