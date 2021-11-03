Сразу три российских региона продлевают период нерабочих дней вслед за Новгородской областью

Соответствующее решение приняли в правительстве Томской области, Челябинской и Курской.

Указ президента Владимира путина вводил нерабочие дни до конца этой недели, но позволяет местным властям самим принимать решения, требуется ли им дополнительно продлевать ограничения.

В Москве нерабочие дни продлеваться не будут.

Между тем, сегодня в России зафиксирован новый максимум суточных смертей от коронавируса. По данным оперативного штаба, скончались 1189 человек, заразились за минувшие сутки почти 40 с половиной тысяч.