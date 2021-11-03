Арестованного по делу о государственной измене журналиста Ивана Сафронова поместили в карцер СИЗО Лефортово

Арестованного по делу о государственной измене журналиста Ивана Сафронова, по данным правозащитников, поместили в карцер СИЗО Лефортово. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Сергей Хуруджи сказал Эху, что по его данным это произошло из-за попытки наладить работу телевизора в камере.

В свою очередь в самой комиссии сказали агентству Интерфакс, что Сафронов пожаловался на невыносимые условия в карцере – там круглые сутки горит свет, а ему не позволили взять маску для сна. Кроме того, его заставили переодеться в черную тюремную робу и брюки.



Иван Сафронов не признает обвинения в госизмене. Он считает, что уголовное дело связано с его профессиональной деятельностью. В СИЗО Лефортово журналист находится почти полтора года.