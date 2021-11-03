Администрацию президента РФ попросили проверить должностных лиц, которые фигурируют в новом расследовании об офшорах

Администрацию президента России попросили проверить публичных должностных лиц, которые фигурируют в новом расследовании об офшорах. Письмо направили представители организации Транспэренси Интернешнл-Россия и Новой газеты.

Гендиректор российского отделения Транспэренси Илья Шуманов рассказал Эху, какой реакции они ждут от Кремля.

Российские власти считают Трансперенси Интернешнл-Россия* иностранным агентом.

Одним из тех, кто присутствует в расследовании, является депутат Госдумы Алексей Чепа. Его заподозрили в фактическом владении через своих детей офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая обеспечивает функционирование недвижимости в Лондоне. У коллеги Чепы – Григория Аникеева – расследователи обнаружили два офшора, которыми несколько лет назад владел депутат. При этом их бенефициарами числятся его братья. Другому парламентарию – сенатору Олегу Ткачу – приписываются офшоры не только на Британских Виргинских островах, но и на Каймановых островах. При этом авторы публикаций утверждали, что уже после введения запрета на владение иностранными финансовыми инструментами бенефициаром компаний числилась жена Ткача. А у еще одного сенатора Сергея Мамедова связь с офшором обнаружили через принадлежавшую ему несколько лет назад компанию «СМ Риэлти».

Также в публикации упоминались и другие люди из близкого окружения президента Владимир Путина, а также связанные с руководством страны. Это глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Главный редактор интернет-издания «Важные истории*», которое опубликовало расследование на основе панамских документов, Роман Анин* ранее говорил, что новая утечка документов показала лицемерие российской власти.

Российские власти считают интернет-издание Важные истории и самого Анина иностранными агентами.

В Кремле подтвердили, что им известно об обращении по поводу Панамского досье, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сроки такого рассмотрения Песков не назвал.



* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом. Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом. Роман Анин - физлицо, признанное иностранным агентом.