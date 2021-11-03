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14:32, 03 ноября 2021

Нерабочие дни в Москве продлеваться не будут — Собянин

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, — заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, продлевать нерабочие дни в столице не будут. При этом после 7 ноября продолжат действовать QR-коды для посещения музеев и театров. При этом сохраняется рекомендация домашнего режима для пожилых москвичей, а также перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний.
За последние сутки в Москве выявлено почти 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем накануне.


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