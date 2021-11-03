Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле работают над обращением «Новой газеты» по поводу «архива Пандоры». Так он ответил на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«От «Новой газеты» действительно были письма в адрес нашего соответствующего управления в Кремле. Управление работает над этими обращениями», – сказал Песков.

Организация «Трансперенси Интернешнл – Россия» (российские власти считают иноагентом) и «Новая газета» попросили Администрацию президента проверить россиян из «архива Пандоры», в котором говорится о зарубежных офшорах.