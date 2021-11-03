Бывший полицейский, демократ Эрик Адамс, победил на выборах мэра Нью-Йорка

Он стал вторым в истории афроамериканцем, который будет руководить этим городом. В ходе выборов Адамс получил около 66% голосов, в то время как его ближайший соперник, республиканец Кертис Слива около 28%.

Во время дебатов Адамс обвинил своего конкурента в том, что тот придумывал преступления и боролся с ними ради денег.

Адамс сменит на посту мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который не смог баллотироваться в связи с тем, что пробыл на этой должности два срока подряд.