Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин провел переговоры в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, — сообщает пресс-служба СВР. Отмечается, что встреча прошла по инициативе американской стороны.

Ранее с главой ЦРУ встретился и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Подробностей переговоров не приводится. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал проинформировать, если состоятся контакты Уильяма Бернса с Владимиром Путиным.

Уильям Бернс работал послом США в Москве с 2005 по 2008 год.

