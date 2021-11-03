Количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось в России с начала года почти на 20%, — сообщает ГИБДД. В ведомстве напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит лишением прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В период ноябрьских праздников запланированы рейды по выявлению пьяных водителей.
2021-11-03T13:36:31+03:00
2021-11-03T13:46:33+03:00
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13:36, 03 ноября 2021
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