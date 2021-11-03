Количество ДТП с участием пьяных водителей сократилось в России с начала года почти на 20%, — сообщает ГИБДД. В ведомстве напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит лишением прав на срок до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. В период ноябрьских праздников запланированы рейды по выявлению пьяных водителей.