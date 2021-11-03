Дистанционное обучение продолжится во многих московских вузах после окончания периода нерабочих дней, — сообщает Интерфакс. По данным агентства так, в частности, намерены поступить РАН ХИГС, МАИ, университет имени Баумана, а также Высшая школа экономики.

В творческих вузах, подведомственных Министерству культуры, надеются, что с 8 ноября вернутся к очному обучению.