Засекречивание закупок Росгвардии и ФСО обусловлено гостайной – Песков

Засекречивание закупок Росгвардии и ФСО обусловлено гостайной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Эха Москвы».

«Речь идет о специальных ведомствах и, конечно, это относится к сфере гостайны. И именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации», – считает Песков.

РБК сегодня пишет о том, что с 1 января 2022 года Росгвардия и ФСО, а также подконтрольные им учреждения должны будут проводить закупки закрытым способом. Ранее право не раскрывать такую информацию получили СВР, ФСБ и Минобороны России.