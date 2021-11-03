Пять человек погибли в Панаме на вечеринке в стиле популярного сериала «Игра в кальмара»

Она проходила по случаю Дня Всех Святых. Несколько человек получили ранения. В полиции города Санта-Ана в центральной части Панамы сказали, что люди были убиты, когда члены враждующих группировок открыли стрельбу. Несколько человек задержаны.

«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом на видеосервисе Netflix . Он рассказывает о том, как группа людей, оказавшихся в тяжелом финансовом положении вынуждены участвовать в тайном турнире на выживание.