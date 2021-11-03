Директор американской разведки Уильям Бернс встретился сегодня со своим российским коллегой Сергеем Нарышкиным

В Службе внешней разведки России, которую возглавляет Нарышкин сказали, что переговоры прошли по инициативе американской стороны. Накануне Бернс встречался с секретарем Совета безопасности страны Николаем Патрушевым.

Директор ЦРУ Уильям Бернс возглавляет делегацию высокопоставленных официальных лиц США в Москве на встречах с российскими официальными лицами, которые продлятся два дня, сообщает CNN , со ссылкой на представителя американского посольства в Москве.

«Они встречаются с членами правительства России, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений», сообщает пресс-служба посольства. Ранее во вторник Уильямс Бернс встретился с главой Совета безопасности России Николаем Патрушевым. В кратком заявлении Совбеза говорилось, что стороны обсуждали «российско-американские отношения». О встрече ранее не было объявлено, и ЦРУ, которое по политическим причинам не анонсирует график директора ведомства, отказалось от комментариев. Это стало первой встречей Патрушева с Бернсом во главе ЦРУ. До того они контактировали в 2013 году, во время визита секретаря Совбеза России в США. Уильям Бернс тогда занимал пост замгоссекретаря США. При этом Патрушев регулярно поддерживает контакты с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. В этом году они провели шесть телефонных звонков и одну личную встречу.

Сам Бернс ранее был послом США в России. Он стал первым профессиональным дипломатом, который возглавил американскую разведку.

